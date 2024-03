Valartis Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Valartis-Aktie weist im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Kapitalmärkte eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen über die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, weshalb das Gesamtbild als "Neutral" eingestuft wird. Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 12,92 CHF, während der aktuelle Kurs bei 11,85 CHF liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Vergleich des Aktienkurses im Finanzsektor zeigt eine Rendite von -33,89 % im vergangenen Jahr, was 39,85 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, da sie deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

