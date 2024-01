Valartis Aktie: Finger Weg!

Die Valartis-Aktie erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, Relative Strength Index (RSI), technische Analyse und fundamentale Kriterien. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Valartis liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Valartis aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 13,49 CHF, während der Aktienkurs bei 12,5 CHF liegt, was zu einer Abweichung von -7,34 Prozent führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -5,09 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Eine positive Einschätzung ergibt sich jedoch aus fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valartis liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 24,9) unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Valartis unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Insgesamt gesehen erhält die Valartis-Aktie aufgrund der verschiedenen Kriterien eine neutrale bis negative Bewertung, mit positiven Anzeichen hinsichtlich fundamentaler Kriterien.