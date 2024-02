Valartis Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Valartis festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valartis einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 29,14) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 74 Prozent). Aus dieser Sichtweise wird Valartis als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Valartis beträgt derzeit 0 %. Dieser Wert ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,29 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Valartis weist einen Wert von 11,11 auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".