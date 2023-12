Valaris Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien gegenüber Valaris haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es eine klare Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb weitgehend unverändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen vermehrt eine negative Stimmung, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Valaris dreimal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig eine "Gut"-Bewertung ergibt. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Das mittlere Kursziel von 90,5 USD zeigt eine positive Entwicklung von 33,72 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 67,68 USD nur leicht über dem GD200 (67,23 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 68,34 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Valaris-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.