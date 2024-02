Valaris Aktie: Ruhig bleiben!

Die Aktie von Valaris wurde von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten bewertet. Von diesen Bewertungen waren 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das bedeutet, dass die Aktie im Durchschnitt mit "Gut" bewertet wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Valaris in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 92,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um 39,79 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 66,17 USD. Die daraus resultierende Empfehlung lautet somit "Gut". Zusammenfassend erhielt Valaris von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Valaris daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Valaris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,88 USD. Der letzte Schlusskurs von 66,17 USD weicht somit um -2,52 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 66,21 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,06 Prozent Abweichung). Daher erhält die Valaris-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Valaris in den sozialen Medien zeigen, dass es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation gibt. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen im Hinblick auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Valaris in Bezug auf die Analystenbewertungen mit "Gut", in Bezug auf das Sentiment und Buzz mit "Neutral" und in Bezug auf die Anleger mit "Neutral" bewertet wird.