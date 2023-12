Valaris Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Valaris-RSI liegt bei 44,83, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 52,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eintrübte. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Valaris-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Valaris von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Kurzfristig, bezogen auf die Studien des vergangenen Monats, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 90,5 USD, was einer Erwartung von 37,12 Prozent entspricht. Insgesamt vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Valaris in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".