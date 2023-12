Vaisala-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung der Anleger zu Vaisala in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Positiv war vor allem die Diskussion über die Aktie in den letzten Tagen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt. Unsere Einschätzung zur Anlegerstimmung ergibt daher insgesamt ein "Gut".

In der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 37,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 38 EUR liegt, was einer geringen Abweichung von +0,5 Prozent entspricht. Daher erhält Vaisala eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (34,72 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,45 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vaisala auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -1,13 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vaisala von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Vaisala wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 55,36 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,79 ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an. Somit erhält das Vaisala-Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Vaisala eine positive Anlegerstimmung, ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse, eine negative Bewertung der Dividendenpolitik und eine neutrale Bewertung im Relative-Strength-Index.