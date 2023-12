Vaisala Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Vaisala-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 37,85 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 39,5 EUR (+4,36 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 34,39 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+14,86 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Vaisala-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vaisala derzeit eine Dividendenrendite von 2,07 % aus, was 1,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vaisala-Aktie liegt bei 14,15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaisala bei 28,12, was über dem Branchendurchschnitt von 18,48 liegt. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.