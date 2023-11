Vaisala Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Vaisala-Aktie liegt bei 38,92 EUR, was ein negatives Signal darstellt, da der Aktienkurs bei 31,85 EUR liegt und somit um -18,17 Prozent abgenommen hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Wert von 34,52 EUR schlecht ab, was einer Differenz von -7,73 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine schlechte Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 73,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Vaisala-Aktie überkauft ist. Daher wird sie mit einer schlechten Bewertung eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis ist mit 62,72 weniger stark schwankend und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein schlechtes Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vaisala-Aktie liegt bei 27,29 und ist damit um 53 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 17,81 im Segment Elektronische Geräte und Komponenten. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung in der fundamentalen Analyse.