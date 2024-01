Vaisala Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt für die Vaisala-Aktie derzeit 59, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Dies gilt sowohl für den RSI der letzten 7 Tage als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Vaisala-Aktie eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Vaisala-Aktie mit einem Kurs von 38,15 EUR derzeit +6,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass Vaisala in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Dies spiegelte sich in einer überwiegend positiven Stimmung und Interesse der Anleger wider, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Vaisala auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.