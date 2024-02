Vaisala Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Vaisala-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 37,3 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 37,9 EUR weicht daher um +1,61 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,5 EUR) weist mit einer Abweichung von +1,07 Prozent einen ähnlichen Wert auf und führt somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Vaisala-Aktie somit in Bezug auf einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaisala mit einem Wert von 31,76 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 50 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 21 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Vaisala aktuell bei 2 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -1,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher erhält Vaisala auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können das Stimmungsbild in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Vaisala wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, sodass diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messungen kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.