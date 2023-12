Vaisala Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vaisala wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Vaisala weder überkauft noch überverkauft ist, und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Vaisala aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,13 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Vaisala-Aktie beträgt 37,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 38 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 34,72 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+9,45 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Vaisala somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Vaisala als überbewertet, da das KGV mit 28,12 insgesamt 53 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".