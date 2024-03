Vaisala Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Vaisala in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Vaisala in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert von Vaisala beträgt 57,69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaisala liegt derzeit bei 27,83. Dies bedeutet, dass die Börse 27,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Vaisala zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV von Vaisala um 41 Prozent höher. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 19. Aus diesem Grund wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Vaisala aktuell bei 36,76 EUR. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 37,45 EUR, was einen Abstand von +1,88 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 36,91 EUR ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.