Vaillant und LichtBlick bündeln Kräfte für die Wärmewende

Hamburg (ots) -- Grüne Komplettlösung aus einer Hand: Beratung, Förderung, Installation und Energiemanagement- Kund*innen profitieren finanziell von nahtloser Integration der Wärmepumpe in den EnergiemarktDie Energiewende in Deutschland bekommt einen kräftigen Schub: Das renommierte Heiztechnikunternehmen Vaillant Deutschland und Ökostrompionier LichtBlick haben eine wegweisende Partnerschaft für die kommenden Jahre geschlossen. Ab sofort wird die Vaillant Wärmepumpe in Kombination mit dem bewährten SolarPaket von LichtBlick angeboten. Durch die fortschrittliche Technologie ist eine nahtlose Integration in das virtuelle Kraftwerk von LichtBlick Tochter ison (https://www.lichtblick.de/presse/mit-intelligenter-energie-co2-und-geld-sparen-ison/) möglich. Damit erzielen die Kund*innen im Vergleich zur EEG-Vergütung weit höhere Erlöse und können so direkt am Energiemarkt teilhaben. Zudem leisten sie durch die Einbindung der Wärmespeicher einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität."Unsere Partnerschaft mit Vaillant Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein Richtung klimaneutrale Zukunft. Zwei Pioniere ihrer Branche schließen sich zusammen, um die Wärmewende voranzutreiben", sagt Constantin Eis, CEO von LichtBlick. "Unsere Kund*innen können mit der StromWallet (https://www.lichtblick.de/presse/energie-revolution-im-eigenheim-dach-solarstrom-zu-100-selbst-nutzen/) ihr selbst produziertes Energieguthaben zu 100 Prozent - und damit auch zum Betrieb ihrer Wärmepumpe - nutzen. Zudem profitieren sie in Verbindung mit einem dynamischen Tarif direkt von attraktiven Preisen am Energiemarkt und können so ihr Eigenheim günstig heizen.""Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit LichtBlick, dem größten reinen Ökostromanbieter Deutschlands", unterstreicht Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer von Vaillant Deutschland. "Mit dem SolarPaket von LichtBlick und unseren klimaschonenden Wärmepumpen sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Wärmewende im Gebäudesektor zügig und nachhaltig vorangetrieben wird."Intelligentes Energiemanagement für geringen StromverbrauchLichtBlick Kund*innen erhalten in Zusammenarbeit mit den regionalen Wärmepumpenprofis zukünftig alles für das grüne Heizungs-Update aus einer Hand - von der Beratung, einem Fördergeld Service, Demontage der alten Heizung, Installation, einem Stromvertrag mit der LichtBlick StromWallet bis hin zum Smart Meter und Energiemanagement. In Hamburg arbeitet LichtBlick für die Installation unter anderem mit dem Fachpartnerunternehmen MoinTec zusammen.Bei dem Betrieb einer Wärmepumpe mit eigener Photovoltaikanlage werden bereits 25 bis 35 Prozent des Stromverbrauchs abgedeckt. Für Verbraucher*innen mit einem intelligenten Messsystem (Smart Meter) sind sogar 50 Prozent bzw. 70 Prozent (mit Stromspeicher) möglich. Das GateWay von LichtBlick registriert sonnenreiche Zeiten, kennt den Wärmebedarf und optimiert dahingehend den Energieverbrauch. Diese Lösungen sind zentral, um die Flexibilitätspotenziale des Netzes bestmöglich zu nutzen - und damit Stromkosten für Verbraucher*innen zu senken.Nachhaltigkeitsstrategie und Technologiereife entscheidende KriterienBei der Entscheidung für Vaillant als Wärmepumpenpartner war auch der Fit zu LichtBlicks Nachhaltigkeitsstrategie ausschlaggebend. "Die transparente Lieferkette und Rohstoffzusammensetzung sowie der geringe CO2-Impact im Life-Cycle haben uns überzeugt und passen ideal zur LichtBlick Strategie", sagt René Zerwes, Produktverantwortlicher für Wärmepumpen bei LichtBlick. Vaillant setzt auf ein natürliches Kältemittel und hohe Energieeffizienz der Produkte.Pünktlich zum Wärmegesetz: Mehr Fördermöglichkeiten für WärmepumpenDie Markteinführung der Wärmepumpe kommt zum richtigen Zeitpunkt, nachdem der Bundestag im September das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet hat. Ab dem 1. Januar soll jede neu eingebaute Heizung zu schrittweise mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Rahmen des Gesetzes sind für den Einbau von Wärmepumpen ab dem 01.01.2024 Förderungen von bis zu 70 Prozent möglich. LichtBlick unterstützt Kund*innen bei der Einreichung von Unterlagen und bietet auch Finanzierungslösungen an.Über LichtBlick25 Jahre LichtBlick sind 25 Jahre klimaneutrale Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Insgesamt entwickeln und implementieren rund 900 LichtBlickende Produkte und Services für Haushalte und Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro. www.lichtblick.dePressekontakt:Anja Fricke, Lead CommunicationTel. +49 40 63601159, anja.fricke@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell