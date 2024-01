Vail Resorts Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vail Resorts, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 81,19 Punkten, was bedeutet, dass Vail Resorts momentan überkauft ist. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Vail Resorts weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Vail Resorts in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment basiert die Bewertung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Vail Resorts waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Vail Resorts in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,84 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,9 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -39,74 Prozent für Vail Resorts führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Vail Resorts um 14,79 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vail Resorts zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Vail Resorts auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Branchenvergleichs.