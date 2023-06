Vail Resorts Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Für die Aktie Vail Resorts stehen per 13.06.2023, 10:13 Uhr 248.55 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Vail Resorts zählt zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Vail Resorts-RSI ist mit einer Ausprägung von 48,47 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 44,43, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Vail Resorts erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vail Resorts vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (291,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 17,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 248,55 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Vail Resorts erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vail Resorts liegt bei einem Wert von 29,54. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 139,46) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Vail Resorts damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.