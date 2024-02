Vail Resorts Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Vail Resorts erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Einschätzung setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 326,5 USD ein Aufwärtspotential von 46,69 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 222,58 USD. Diese Einschätzung wird als "Gut" bewertet, und insgesamt erhält Vail Resorts eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Vail Resorts mit 222,58 USD derzeit +0,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,44 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Vail Resorts mit einer Rendite von -3,84 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Vail Resorts mit 4,98 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vail Resorts liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 49,36 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,21, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen erhält das Vail Resorts-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.