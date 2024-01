Vaccitech ADR tut es schon wieder?

Die Analyse von Barinthus Biotherapeutics ergibt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering und führte zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 40,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie von Barinthus Biotherapeutics auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.