Vaccitech ADR Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Bei Barinthus Biotherapeutics hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen Trends in den sozialen Medien, die zu einer positiven oder negativen Stimmung geführt hätten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen über die Aktie hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Barinthus Biotherapeutics bei 2,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,543 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,51 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,14 USD, was einer Abweichung von -19,01 Prozent entspricht, und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barinthus Biotherapeutics derzeit mit einem Wert von 72,19 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 77, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Dadurch erhält die Barinthus Biotherapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.