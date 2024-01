Vaccitech ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Barinthus Biotherapeutics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,92 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 34,6, was bedeutet, dass Barinthus Biotherapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Barinthus Biotherapeutics in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an einem Tag von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Barinthus Biotherapeutics. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass Barinthus Biotherapeutics derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,63 USD, während der Kurs der Aktie (3,69 USD) um +40,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 3,32 USD, was einer Abweichung von +11,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Barinthus Biotherapeutics-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine Analystenupdates zu Barinthus Biotherapeutics aus dem letzten Monat vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 16 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 333,6 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung, die sich daraus ableitet, ist somit "Gut". Insgesamt wird Barinthus Biotherapeutics von den Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.