Vaccinex Aktie: Das wird teuer!

Die Diskussionen über Vaccinex auf den sozialen Medien zeugen von einer deutlichen Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während neutralere Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt interessante Ausprägungen, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt für Vaccinex eine Ausprägung von 80,95, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 68,54, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 3,83 USD für den Schlusskurs der Vaccinex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,57 USD, was einem Unterschied von -85,12 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,85 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-32,94 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Vaccinex daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.