Vaccinex Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Biotechnologie-Unternehmen Vaccinex schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 2,7 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,7 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Vaccinex überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 77,88 Punkten, was auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeutet, während der 25-Tage-RSI bei 63,13 Punkten liegt, was eine neutrale Bewertung ergibt.

Die charttechnische Bewertung des aktuellen Kurses von Vaccinex bei 7,76 USD zeigt eine Entfernung von -73,19 Prozent vom GD200 (28,94 USD) und von -9,87 Prozent vom GD50 (8,61 USD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.