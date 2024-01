Vaccinex Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der Bewertung von Vaccinex wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32 Punkten, was bedeutet, dass die Vaccinex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 61,54 zeigt ebenfalls an, dass Vaccinex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Vaccinex zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über Vaccinex in den sozialen Medien war jedoch im Normalbereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Vaccinex mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie (2,47 %) niedriger. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vaccinex eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Vaccinex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.