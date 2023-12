Vaccinex Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen bei Vaccinex zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes geführt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vaccinex daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Vaccinex eingestellt waren. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Vaccinex daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Vaccinex von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Vaccinex mit 0,54 USD inzwischen um -38,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -86,26 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von Vaccinex investieren, könnte die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,5 Prozentpunkten bedeuten. Dadurch fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.