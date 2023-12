Vacasa Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vacasa liegt bei 29,15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Vacasa beläuft sich auf 12,76 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 8 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,3 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der Aktie hat hingegen einen Stand von 7,98 USD, was zu einem neutralen Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zur Vacasa, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der Aktie ist jedoch unterdurchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Vacasa in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".