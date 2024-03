Vacasa Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Vacasa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 9,86 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein negatives Signal aufweist, da er mit 7,16 USD einen Abstand von -27,38 Prozent zur Linie hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie nicht gut ab, da der GD50 bei 8,3 USD liegt und somit eine Differenz von -13,73 Prozent besteht. Insgesamt erhält die Vacasa-Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich hingegen eine positive Veränderung der Stimmung bei Vacasa. Die sozialen Medien signalisieren eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammengefasst ergibt sich somit ein "Gut" für Vacasa in dieser Kategorie.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall waren die Kommentare und Befunde neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen rund um Vacasa in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie hier eine Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Vacasa liegt der RSI7 bei 27,69 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Vacasa-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.