Vacasa Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Vacasa-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die technische Analyse ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Vacasa eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke bleibt jedoch neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, dass die Vacasa-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Vacasa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.