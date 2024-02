Vaalco Energy-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Dadurch dient er als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vaalco Energy-Aktie liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (51,48) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Bei Vaalco Energy waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Vaalco Energy beträgt derzeit 5,9%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 25,11% als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für Vaalco Energy ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -100% entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" für Vaalco Energy.