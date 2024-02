Vaalco Energy Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es auch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vaalco Energy. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Vaalco Energy auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 61,11 Punkte, was bedeutet, dass Vaalco Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Vaalco Energy mit einer Dividendenrendite von 6,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,13 % niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Vaalco Energy von Analysten insgesamt mit 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, und das Kursziel liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Vaalco Energy die Einschätzung "Gut".