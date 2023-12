Vaalco Energy Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Im Laufe des letzten Jahres hat Vaalco Energy insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten zu Vaalco Energy im letzten Monat, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Vaalco Energy festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Vaalco Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,49 USD liegt damit nahe diesem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Vaalco Energy auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaalco Energy beträgt 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

