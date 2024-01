Vaalco Energy Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung und Diskussionen über die Vaalco Energy-Aktie bleiben neutral, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität nicht signifikant von der Norm abwich. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,96 auf, was 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,99, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Institutionelle Analysten haben der Vaalco Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten hauptsächlich eine positive Einschätzung gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Allerdings erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite des Sektors "Energie" hat die Aktie eine Unterperformance von 20,15 Prozent gezeigt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis negative Einschätzung für die Vaalco Energy-Aktie.