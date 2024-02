Vaalco Energy Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Vaalco Energy wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Dies basiert auf der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Anlegerstimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaalco Energy derzeit einen Wert von 12,24 auf, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) von 27 liegt. Dadurch wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Vaalco Energy mit einer Ausschüttung von 5,9 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (25,15 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz von 19,25 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Analysteneinschätzung der Vaalco Energy-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Research-Analysten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben haben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Vaalco Energy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Anlegerstimmung, der fundamentalen Bewertung, der Dividende und der Analysteneinschätzung eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Vaalco Energy.