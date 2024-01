V-cube Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Anleger von V-cube haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der V-cube-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 427,82 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 310 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -27,54 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 335,3 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-7,55 Prozent). Insgesamt wird die V-cube-Aktie in der technischen Analyse daher als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der V-cube liegt bei 30,61, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die V-cube-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für V-cube ein "neutraler" Wert.