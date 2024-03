V-cube Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den V-cube-Titel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der aktuelle RSI7 liegt bei 65,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass V-cube weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,71, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das V-cube-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei V-cube ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die V-cube-Aktie ein Durchschnitt von 389,97 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 315 JPY (-19,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 309 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,94 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird V-cube in der einfachen Charttechnik ebenfalls mit "Neutral" bewertet.