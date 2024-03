V-cube Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tasty":

In den letzten zwei Wochen wurde V-cube von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um diesen Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass V-cube überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass V-cube weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das V-cube-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der V-cube-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 381,11 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 255 JPY lag, was einer Abweichung von -33,09 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 304,84 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -16,35 Prozent entspricht. In beiden Fällen wird die V-cube-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Trend für die V-cube-Aktie, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse. Die Aktie wird in diesen Bereichen mit "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.