V-cube Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der V-cube liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, wobei der RSI für die V-cube bei 60 liegt. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird als "Neutral" eingestuft. Somit wird die Gesamtbewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten betrachten neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung, um Aktienkurse zu bewerten. Die Analyse von V-cube auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die V-cube-Aktie ein Durchschnitt von 381,11 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 255 JPY, was einem Unterschied von -33,09 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei V-cube wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält V-cube auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.