V-cube Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für V-cube jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für V-cube. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um V-cube auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den beiden vergangenen Wochen haben sich deutlich positive Meinungen gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von V-cube sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ist die V-cube mit einem Kurs von 315 JPY inzwischen +1,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,22 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der V-cube führt bei einem Niveau von 65,85 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,71 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie.

