V Zug Holding Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) der V-zug zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als neutral betrachtet wird. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie ist daher "Schlecht".

Die Diskussionsintensität über V-zug im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um V-zug, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die V-zug mit einem Kurs von 63,2 CHF +0,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,93 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.