VYNE Therapeutics-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Die Vyne Therapeutics-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -38,61 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -17,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Vyne Therapeutics diskutiert. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt vier Tagen und waren auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite von Vyne Therapeutics liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % für Arzneimittel. Mit einer Differenz von 2,49 Prozentpunkten erhält das Unternehmen somit eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Vyne Therapeutics mit einem Wert von 64,52 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht", was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht" führt.