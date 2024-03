VYNE Therapeutics Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Vyne Therapeutics betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,29 Punkten, was bedeutet, dass Vyne Therapeutics momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,83, was darauf hindeutet, dass Vyne Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Vyne Therapeutics aufgrund des RSI als "Gut" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Vyne Therapeutics eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Dadurch wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Gut" eingestuft und insgesamt mit einem "Gut"-Wert bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Vyne Therapeutics derzeit auf 3,36 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,47 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,09 USD, was einer positiven Distanz von +18,18 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse als "Neutral" eingestuft.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Vyne Therapeutics auf sozialen Plattformen überwiegend positiv war und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Vyne Therapeutics in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhalten hat und insgesamt als "Gut" bewertet wird.