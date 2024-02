VYNE Therapeutics Aktie: Chancenlos!

Die Vyne Therapeutics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) für die Vyne Therapeutics-Aktie zeigt Werte von 35 für die letzten 7 Tage und 45,22 für die letzten 25 Tage. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den Social Media Plattformen gab es in letzter Zeit eine Zunahme an negativen Kommentaren über Vyne Therapeutics, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen deutet auf ein "Schlecht"-Rating hin. Aus technischer Sicht zeigt die Aktie eine Abweichung von -42,39 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

