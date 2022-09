VW präsentiert vollautomatisiertes futuristisches Fahrzeug

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Technik definieren die Autohersteller das Reisen, wie wir es kennen, langsam neu und Volkswagen eröffnet mit dem neuen GEN.TRAVEL eine weitere Dimension. Das Unternehmen kündigte am Freitag an, dass es an einem neuen Konzept für selbstfahrende Autos arbeiten wird, das vom Konzept her eher an eine Bahnfahrt in einem einzigen Waggon für… Hier weiterlesen