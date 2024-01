VW-Lkw-Holding Traton geht mit deutlich weniger Bestellungen ins Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Nutzfahrzeugholding Traton hat 2023 gut ein Fünftel weniger Bestellungen für Fahrzeuge erhalten als im sehr starken Vorjahr. Der Auftragseingang sei um 21 Prozent auf 264 800 Fahrzeuge gesunken, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in München mit. Das sei ein Zeichen dafür, dass sich die unter anderem durch die Covid-Pandemie und den Krieg in der Ukraine aufgestaute Nachfrage fortschreitend normalisiere. Unsicherheiten rund um die wirtschaftliche Lage sowie höhere Zinsen schlugen sich dem Unternehmen zufolge ebenfalls in der Nachfrage nieder. Der Auftragsbestand der Gruppe um die Marken MAN, Scania, Navistar und die südamerikanische Volkswagen Truck & Bus reicht den Angaben zufolge bis ins zweite Halbjahr. Die Lieferfristen für die Kunden dürften angesichts des niedrigeren Auftragsbestandes sinken.

Traton hat im vergangenen Jahr, wie bereits bekannt, einen Absatzrekord erzielt. Das Unternehmen verkaufte 338 200 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dazu trugen auch die Stabilisierung der Lieferketten und das gestiegene Produktionsvolumen bei./men/mis