VW im Entscheidungsfieber: Vorstand prüft nach IHK-Präsidentenaufruf Batteriefabrik in Emden

IHK-Chef Brons fordert VW auf: Entscheidung über Batteriefabrik in Emden soll jetzt fallen.

In einem eindringlichen Appell hat der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, Bernhard Brons, den VW-Vorstand aufgefordert, sich für die Ansiedlung einer Batteriefabrik in Emden zu entscheiden. In einem Interview mit der "Ostfriesen-Zeitung" betonte Brons die Bedeutung einer solchen Entscheidung für die Zukunft der Region und insbesondere für den Nachwuchs in der Automobilindustrie.

"Wir brauchen die Batteriezell-Fertigung hier in Emden", betonte Brons, der derzeit auch den Vorsitz der IHK Nord innehat. "Unsere Kinder sollen in dieser Branche noch eine Zukunft haben." Die Batteriezell-Fertigung sei ein entscheidender Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung in Ostfriesland, das sich mit der Entwicklung der Windenergie bereits als grünste Region Deutschlands etabliert habe.

Für Brons ist die Entscheidung von Volkswagen auch ein Zeichen dafür, dass erfolgreiche Ansiedlungen von Unternehmen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel die von Volkswagen vor 60 Jahren, heute immer schwieriger würden.

Die Genehmigungsprozesse seien heute deutlich länger und aufwendiger als damals. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Brons davon überzeugt, dass sowohl die Landesregierung als auch die Arbeitnehmervertretungen die Bedeutung der Batteriefabrik erkannt haben.

Nun müsse auch der VW-Vorstand diese Chance erkennen, so der IHK-Präsident. Die Diskussion um die Ansiedlung einer Batteriefabrik in Ostfriesland ist in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen. Laut früheren Angaben plant Volkswagen den Bau von sechs Batteriefabriken in Europa, wobei derzeit eine in Salzgitter entsteht und weitere in Nordschweden, Spanien und Kanada geplant oder bereits gebaut werden.

Auch der Betriebsrat von Volkswagen hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, mindestens eine weitere Batteriefabrik in Deutschland anzusiedeln, beispielsweise an der Nordseeküste oder in Sachsen. Niedersachsens Ministerpräsident und Mitglied des VW-Aufsichtsrats, Stephan Weil, setzt sich ebenfalls für den Bau einer Batteriezellfabrik in der Seehafenstadt Emden ein.

Die Aktien von Volkswagen haben aufgrund der Diskussion um die Batteriefabrik via XETA zeitweise um 0,45 Prozent auf 119,26 Euro nachgegeben.

Nachricht im Orginal