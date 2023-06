VW-Aktie: Bald mit neuem Schwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Volkswagen (WKN: 766403) performte an der Börse in den vergangenen Monaten sichtlich schlechter als die Konkurrenz von BMW oder auch Mercedes. Für Anleger ist dies natürlich eine herbe Enttäuschung, zumal der Konzern in naher Zukunft neue Herausforderungen bewältigen muss. Der 21. Juni könnte aber zumindest ein wenig Abhilfe schaffen und den Investoren Luft zum Durchatmen gewähren.