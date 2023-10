VW-Aktie -3% – aber DAS macht Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403) fällt am Montag um -3% unter die 100-€-Marke, nachdem am Freitag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung veröffentlicht wurde. Gehen Anleger vor den Quartalszahlen am Donnerstag lieber in Deckung?