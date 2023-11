VVC Exploration Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Vvc Exploration eine Performance von -33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,67 Prozent gefallen sind, einer Underperformance von -22,66 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -10,67 Prozent verzeichnete, liegt Vvc Exploration um 22,66 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vvc Exploration beträgt derzeit 400 und liegt somit um 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 322. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vvc Exploration derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, wobei der Unterschied 3,82 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 3,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vvc Exploration beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Vvc Exploration auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Vvc Exploration damit in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.