VVC Exploration Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Vvc Exploration eine Performance von -16,67 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,55 Prozent, was bedeutet, dass Vvc Exploration im Branchenvergleich um -6,12 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,55 Prozent im letzten Jahr, und Vvc Exploration lag mit einer Unterperformance von 6,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vvc Exploration ergibt sich ein RSI von 100 Punkten auf 7-Tage- und 25-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ergibt sich für Vvc Exploration eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Vvc Exploration derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 3,67%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche mit einer Differenz von -3.

Insgesamt ergibt sich für Vvc Exploration in diesen Punkten eine durchweg negative Bewertung, was Anlegerinnen und Anleger in Betracht ziehen sollten.