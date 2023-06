VUSE, HAUPTPARTNER DES McLAREN FORMEL 1 TEAMS, VEREINBART MIT EINER SAUDISCHEN KÜNSTLERIN SEINE ERSTE KÜNSTLERRESIDENZ FÜR UNTERREPRÄSENTIERTE KREATIVSCHAFFENDE

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Heute markieren Vuse und das McLaren F1 Team den Start des ersten Driving by Change Aufenthalts im Studio Thirteen, indem sie einer saudischen Künstlerin ein karriereförderndes Aufenthaltsprogramm in der jüngsten Phase der Driven-by-Change-Initiative (https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/54902/1/vuse-mclaren-racing-driven-by-change-support-creative-communities) zukommen lassen.Die Künstlerin Nujood Al-Otaibi, die Kunstwerke kreiert, die von ihrer Hörbehinderung inspiriert sind, ist die neueste Kreative, die sich der Driven by Change-Community anschließt, die von Vuse, der weltweit führenden Vape-Marke*, und ihrem Partner, dem McLaren-Formel-1-Team, entwickelt wurde. Das Programm fördert unterrepräsentierte Kreative auf der ganzen Welt und bietet ihnen einzigartige Möglichkeiten, die globale Plattform des Motorsports zu nutzen, um ihre Arbeit zu präsentieren.Während des Künstleraufenthalts wird Nujood Zugang zu der neu geschaffenen Driven-by-Change-Residenz haben: einem finanzierten Atelierraum im Studio Thirteen in Dubai, der Heimat der Künstlerin Rabab Tantawy, die beim Großen Preis von Abu Dhabi 2021 die McLaren-Autolackierung entworfen hat, die den Startschuss für die Driven-by-Change-Initiative gab.Da erschwingliche Studios immer schwieriger zu finden sind, soll dieser Studio-Raum Künstlern wie Nujood ein kreatives Zentrum bieten, in dem sie ihr Handwerk verfeinern können. Hier kann Nujood ihre Werke ausstellen und wird von einem Mentor betreut, um ihre künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie wird die kreative Freiheit haben, einzigartige Kunstwerke zu schaffen, die von ihrer Kultur und ihrer Lebensreise inspiriert sind. Einige davon werden im Laufe des Jahres mit dem McLaren F1-Team in Verbindung stehen.Die Fähigkeiten der in Jeddah lebenden Künstlerin wurden ihr schon in jungen Jahren in die Wege gelegt, da ihr Vater, ebenfalls Künstler, sie zum Zeichnen ermutigte. Nujoods künstlerische Entwicklung begann mit dem Verlust ihres Gehörs, als sie fünf Jahre alt war. Seitdem hat sie ihre Gefühle über das Medium der Kunst ausgedrückt. Nujoods Kunst, die im Wesentlichen aus Ölgemälden und Collagen gemischter Medien besteht, behandelt Erinnerung, Identität und wie Geräusche sich auf der Leinwand darstellen. Sie ist stolz darauf, Saudi-Arabien in der Kunst auf globaler Ebene zu vertreten und alle aufstrebenden Künstler und Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, sich durch Kreativität auszudrücken.Nujood Al-Otaibi kommentiert: „Ich fühle mich geehrt, der erste Residenzkünstler in der Driven-by-Change-Residenz im Studio Thirteen zu sein. Die Residenz ermöglicht mir nicht nur meine Flügel auszubreiten, indem ich andere Malstile erkunde, sondern auch andere zu inspirieren. Ich möchte zeigen, dass Behinderungen die Kreativität nicht einschränken, sondern vielmehr als Tor und nicht als Hindernis für den Erfolg gesehen werden sollten."Über die Residenz hinaus wird das Studio auch eine Reihe von kreativen Meisterkursen veranstalten, um die kreative Gemeinschaft zu inspirieren – etwas, das der Gründerin von Studio Thirteen, Rabab Tantawy, sehr am Herzen liegt. Die Meisterkurse bieten Zugang zu Experten, um neue Fähigkeiten zu erlernen, sich zu vernetzen und Tipps austauschen.Rabab Tantawy kommentiert: „Ich bin stolz darauf, den Schwung der Initiative ‚Driven by Change', die wir 2021 gemeinsam gestartet haben, fortzusetzen. Diesmal erstreckt sich unser Engagement für den Wandel auch auf die talentierten Künstler in unserer lokalen Gemeinschaft. Wir freuen uns, die neue Künstlerin im Studio Thirteen willkommen zu heißen und eine Umgebung zu schaffen, die Kreativität, Wachstum und Zusammenarbeit fördert. Gemeinsam werden wir Künstler stärken, ihre Stimmen heben und weiterhin Katalysatoren für einen Wandel sein."Aufbauend auf dem jahrzehntelangen Vermächtnis von Vuse, kreative Talente zu unterstützen und darüber hinaus Kreativität zu fördern, ist der Start der Driven-by-Change-Residenz im Studio Thirteen ein echtes Beispiel für das Vermächtnis, das die Initiative Driven by Change von Vuse und McLaren bis heute aufgebaut hat.John Beasley, Globaler Direktor für Kundenerfahrung bei BAT, kommentiert: „Der heutige Tag ist ein großer Meilenstein für Driven by Change – wir geben unterrepräsentierten Künstlern beispiellose Chancen auf einer globalen Motorsportbühne und sind nun in der Lage, ein dauerhaftes Aufenthaltsprogramm zu verschenken, das ihr Leben entscheidend verändert. Damit lösen wir unser Versprechen ein, die kreative Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Kunstwerke Nujood schafft, wie sich ihre Fähigkeiten und ihr Stil während ihres Aufenthalts im Jahr 2023 entwickeln, welche Möglichkeiten sich ihr bieten werden und was die Zukunft für sie bereithält. Bleiben Sie gespannt."Louise McEwen, Executive Director, Brand & Marketing, McLaren Racing, kommentierte:„Wir freuen uns, das Erbe von Driven by Change fortzusetzen und unsere Unterstützung für aufstrebende Künstler durch die Driven-by-Change-Residenz im Studio Thirteen zu erweitern. Wir sind stolz darauf, mit Vuse bei einem so wertvollen und einzigartigen Programm zusammenzuarbeiten, das darauf abzielt, unterrepräsentierte Künstler auf eine globale Bühne zu bringen. Ich freue mich auf die aufregenden Kunstwerke, die Nujood während ihres Aufenthalts im Jahr 2023 schaffen wird, und wir sind begeistert, sie auf dieser Reise unterstützen zu können."Von Kolumbien bis Mexiko, von Ägypten bis zum Libanon hat das Programm Driven by Change seit seiner Einführung Kreativität aus der ganzen Welt gefördert, und die Residenz im Studio Thirteen zielt darauf ab, diese Bemühungen in den kommenden Jahren fortzusetzen, wobei das Ziel darin besteht, zusätzliche Studioräume auf der ganzen Welt einzurichten und zu finanzieren.Besuchen Sie Vuse, um mehr über das Programm Driven by Change und die Künstler dahinter zu erfahren.* Basierend auf dem von Vype/Vuse geschätzten Wert der UVP im gemessenen Einzelhandel für Dampfprodukte (d. h. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche vorausschauenden Aussagen nicht unangemessen zu verlassen.Informationen zu McLaren RacingMcLaren Racing wurde vor 60 Jahren, 1963, vom Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Sein erstes Formel-1-Rennen bestritt das Team 1966. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, 183 Formel-1-Grand-Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.McLaren Racing ist in fünf verschiedenen Rennserien vertreten. Im Jahr 2023 wird das Team in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren-F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri antreten, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow-McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Felix Rosenqvist und Alexander Rossi, in der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft mit den NEOM Formel-E-Team-Fahrern René Rast und Jake Hughes sowie in der Extreme E Championship mit den NEOM-McLaren-Extreme-E-Team-Fahrern Emma Gilmour und Tanner Foust. Das Team tritt auch in der F1 Esports Pro Championship als McLaren Shadow an und hat 2022 die Konstrukteurs- und die Fahrermeisterschaft gewonnen.McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und Unterzeichner des UN Sports for Climate Action Commitment. McLaren hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden (https://urldefense.com/v3/__https:/media-cdn.mclaren.com/media/sustainability/reports/2022-Sustainability-Report.pdf__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!OqaTxYFQIhZPINBBZWbGN-KPToTxP9h0WCGwHBBoaYg8l5XIdBk84fcl5pWyvMKfDhVRwx2of8l6ZBSDjn3fNWM$) und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportindustrie zu fördern.