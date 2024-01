VTech HoldingsADR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Vtech ist insgesamt positiv. Die vergangenen zwei Wochen haben gezeigt, dass der Fokus der Diskussionen in den letzten Tagen eher negativ war, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Vtech mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,33 um 83 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 7 auf, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als positiv zu bewerten ist. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis von 45,34 zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive RSI-Bewertung für Vtech.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Vtech mit einer Dividendenrendite von 10,04 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 4,57 Prozentpunkten. Dies deutet auf eine großzügige Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin, was positiv zu bewerten ist.